Roma Omicidio dell’infermiera Rossella Nappini | si stringe il cerchio intorno all’ex

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’infermieraè stata uccisa a coltellate in un palazzo in via Giuseppe Allievo, nel quartiere Trionfale-Primavalle, a, infermiera di 52 anni abitava nel palazzo e lavorava all’ospedale San Filippo Neri. La vittima è stata colpita più volte all’addome, probabilmente da qualcuno che la conosceva. In molti hanno udito le grida. A trovare il corpo nell’androne sono stati due studenti. Sul posto sono arrivate le volanti della Questura di, la sezione Omicidi della squadra mobile e la scientifica. Il cadavere di, trovato lunedì alle 17, ad un primo esame medico legale presenta diverse ferite d’arma da taglio, alcune delle quali in punti vitali. Tra le piste seguite dagli investigatori si fa largo ...

Polizia setaccia anche i cassonetti Polizia alla ricerca di elementi, e molto probabilmente anche dell'arma del delitto, dopo l'omicidio compiuto a Roma oggi. Un'infermiera di 52 anni è stata uccisa a coltellate. Il corpo è stato rinvenuto nell'androne di un palazzo in via Giuseppe Allievo. Prima dell'omicidio alcuni inquilini, dell'edificio dove è stato ritrovato il corpo avevano sentito gridare una donna che chiedeva aiuto. Non si esclude che prima dell'accoltellamento la vittima

Un'infermiera di 52 anni è stata uccisa a coltellate a Primavalle, in zona Trionfale, a Roma. Era separata, aveva due bambini e viveva con la madre in via Giuseppe Allievo. Gli investigatori stanno ...(Adnkronos) – Polizia alla ricerca di elementi, e molto probabilmente anche dell’arma del delitto, dopo l’omicidio compiuto a Roma oggi. Un’infermiera di 52 anni è stata uccisa a coltellate. Il corpo ...