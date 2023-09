Roma | Mourinho si lamenta | 'A Trigoria allenerò solo 7 giocatori'

È ora di tornare ae lavorare con... 7 giocatori!'. In riferimento ai tanti nazionali partiti ma forse pure a qualche infortunato.... Forza Inter' " @calciomercatoit pic.twitter.com/pZ5Rd2MKXL Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 4, 2023 Josènon era presente all'incontro. Lae il suo tecnico sono reduci dal ...Da qualche giorno, ae non solo, circola una voce: dopo la partita contro il Milan di venerdì scorso ci sarebbe stata una forte discussione nello spogliatoio dell'Olimpico trae alcuni giocatori. Mou, ...

La Roma starebbe facendo i conti con i problemi del reparto difensivo: Mourinho condivide una statistica poco rosea con l'Everton ...La Roma arriva alla sosta per le nazionali con più punti interrogativi che certezze e José Mourinho è al lavoro per analizzare cosa non va nei giallorossi, per cercare di dare una sterzata ad una ...