Roma | infermiera uccisa | sull' addome segni di coltellate

ROMA (ITALPRESS) – Un'infermiera di 52 anni è stata uccisa a coltellate nel quartiere di Primavalle, a Roma. Il cadavere della donna è stato trovato in un condominio, riverso in una pozza di sangue.