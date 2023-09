Roma | follia di Gualtieri | centri sociali sì | musica classica no

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nella città che diede i natali al polifonista Gregorio Allegri, autore del celebre Miserere, e a Muzio Clementi, padre del pianoforte moderno, non esiste una governancele degna di questo nome.è sede di fondazioni sinfoniche note in tutto il mondo grazie alla qualità della loro offerta concertistica e ospita uno tra i migliori teatri d’opera europei, il Costanzi. Centro di elaborazione concettuale per secoli, la Capitale ha giocato un ruolo decisivo nello sviluppo dellacome la conosciamo oggi. Nacque nell’Urbe la Scuolana, gruppo che comprendeva i più geniali compositori vissuti tra la fine del Rinascimento e l’inizio del periodo barocco. Un patrimonio incommensurabile gettato nel dimenticatoio. La colpa? Decenni di incuria, mal governo, cinismo e disinteresse per l’arte. I bandi di Estate ...