Roma | Azmoun e Kristensen fuori dalla lista Uefa | compare Lukaku

Roma, Azmoun è arrivato in Italia: venerdì visite mediche e firma Sky Sport

Ora è confermato: la Roma dovrà rinunciare a Kristensen ed Azmoun in Europa League. Stanotte, infatti, scade la consegna delle liste Uefa e il club ha dovuto apportare due tagli obbligatori. Lo scorso ...Ad essere tagliati sono Azmoun e Kristensen, entrambi non prime scelte per Mourinho. Clima rovente a Roma Intanto, il clima in giallorosso sarebbe roventissimo dopo i recenti risultati. L’avvio di ...