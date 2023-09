Roberto Speranza | Si ascolti il ministro | più soldi alla sanità

(Di lunedì 4 settembre 2023) Intervista col predecessore di Schillaci: "Chiede 4 miliardi e ha ragione, se i fondi vanno altrove si scoppia. Bisogna investire nella salute almeno il 7% del Pil: le opposizioni si uniscano come per il reddito minimo e portino a casa il risultato"

Intervista col predecessore di Schillaci: "Chiede 4 miliardi e ha ragione, se i fondi vanno altrove si scoppia. Bisogna investire nella salute almeno il ...LEGGI – Paolo Ciani: “Armi, il Pd sta cambiando. Investiamo sulla sanità” Abbracciati come due vecchi amici (o magari “solo” come due ex colleghi di governo), Lorenzo Guerini e Roberto Speranza, che p ...