Roberto Mancini è stato una seconda scelta dell’Arabia Saudita | ecco chi era il primo nome

(Di lunedì 4 settembre 2023)è stata una, che avevano inizialmente in mente un altroimportante. Si tratterebbe di Zinedine Zidane che però, avendo rifiutato, ha aperto le porte alla possibilità che la ricerca di un allenatore da parte dei sauditi ripiegasse sull’italiano, secondo indiscrezioni riportate da Sky Sport. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha firmato negli scorsi giorni un contratto di tre anni a cifre da capogiro, dopo settimane di polemiche per il suo addio alla panchina azzurra. I contatti fra il tecnico e la delegazionesi sono fatti più intensi nel mese di agosto – secondo l’ex attaccante di Sampdoria e Inter solo dopo il 18 agosto, cioè successivamente all’addio all’Italia – e sono ...

ROMA - Fabio Capello non usa mezze misure nel giudicare il recente e improvviso addio alla nazionale italiana di, che dopo un paio di settimane si è poi accordato con la nazionale saudita, con cui ha siglato un contratto multimilionario: L'ex allenatore di Roma e Milan stigmatizza le modalità ...... Juve, Roma e Real Madrid Fabio Capello ha criticato ai microfoni di Radio Anch'io Sport la scelta didi lasciare l'azzurro per l'Arabia Saudita. "Si è arrampicato sugli specchi ...Doveva essere il vice di, poi è successo quello che tutti sanno. Alla fine, Alberto Bollini torna sulla panchina dei classe 2004: quelli che ha condotto magistralmente al titolo dell'Europeo Under 19 , e che ...

Cacciato per colpa di Mancini: “Sopravvalutato e fortunato” CalcioMercato.it

“Sono rimasto sorpreso. Se devo essere sincero, non me lo aspettavo”. Così Gianfranco Zola sulla decisione di Roberto Mancini di rinunciare alla panchina della nazionale italiana e passare poi a quell ...Nuove indiscrezioni relative a Roberto Mancini e la Nazionale italiana: ecco perché il ct s'è dimesso. Adesso la Figc è pronta ad incassare un risarcimento ...