Ritrovati telefoni nelle carceri di Carinola e Salerno

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAncoracellulari sono stati rinvenuti dagli agenti della polizia penitenziaria nel carcere died in quello di. Lo fa sapere Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sappe. Ail telefono è trovato nella disponibilità di un detenuto al rientro da un permesso. Il detenuto per sottrarsi ai controlli, riferisce sempre la rappresentante sindacali, si è ferito con un pezzo di plexiglass e i cinque agenti intervenuti per riportare la situazione alla calma hanno dovuto recarsi in infermeria per le cure del caso. A, invece, durante una perquisizione “sono stati rinvenuti dueni ben occultati sotto una piastrella”. Donato Capece, segretario generale del Sappe, evidenzia come i rinvenimenti a ...