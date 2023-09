Ritardi e rincari fanno saltare i primi cantieri a Roma Pnrr a rischio

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Cattive notizie in arrivo per la Capitale dal fronte. Nella bozza di revisione del programma diramata dal ministero per gli Affari europei, infatti, sono due i progetti che rischiano un forte ridimensionamento. A partire dal piano di interventi «Caput Mundi», del valore di mezzo miliardo di euro, che ha inondato le istituzioni di risorse per la valorizzazione di una moltitudine di siti archeologici e monumenti, dalle Mura Aureliane ai Fori passando per le chiese di interesse giubilare e ville di particolare pregio. Forse troppi, col senno di poi, per riuscire a rientrare nelle stringenti tempistiche imposte da «Next Generation Eu». Così, si legge nel documento che arriverà sul tavolo dell'Unione europea, si propone di ridurre a parità di risorse «il numero dei siti culturali e turistici da riqualificare da 200 a 150» entro il 30 giugno 2026. E in vista della tappa ...