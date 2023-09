Riforma costituzionale | viviamo il tempo delle idiozie La tragedia è che poi le paghi a lungo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Elezione diretta del presidente del Consiglio, con potere di nomina e revoca dei ministri. Rigidi automatismi nello scioglimentoCamere. Mantenimento del ruolo e dei poteri del Governo così come sono. Venghino, signori, venghino. Che questo circo rischi di non funzionare e di fare più danni che altro è stato autorevolmente notato da più parti, anche su queste colonne. D’altra parte, se in nessun altro Paese funziona così, una ragione ci sarà. Non è che loro son fessi e noi siamo i buoni. Ma, a parte tutto, voi immaginate che brivido alla schiena devono aver sentito al Quirinale. E sì, perché il grande sacrificato è lui, il presidente della Repubblica, ridotto a poco più di un figurante, un figurino da cerimoniale, un fainéant, un fannullone – come temevano alcuni alla Costituente. D’altra parte, c’è da capirli un po’. Ruolo e poteri del presidente della ...