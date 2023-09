(Di lunedì 4 settembre 2023) Il, consiste nell’invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, da parte di chi li ha realizzati o sottratti e senza il consenso della persona cui si riferiscono, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Lo ricorda il Granate per lanella pagina informativa di segnalazione per prevenire il fenomeno. L'articolo .

... ovvero nel diverso termine previsto dalla legge (sei mesi per i reati di stalking e di; dodici mesi per il reato di violenza sessuale); può essere sempre revocata , purché non sia ...... - - > Butera, presidente di Mete Onlus, presenterà il suo libro dal titolo 'Dal sexting al. Consapevolezza, educazione e crimine digitale' (Castelvecchi Editore). Oggi il sexting è una ...... che nelle scorse ore ha fatto il punto sugli ultimi sviluppi in ordine cronologico del "caso" che vede il calciatore di Serie A Demba Seck accusato di "" ai danni dell'ex - fidanzata. Un ...

Revenge porn, Garante privacy ai genitori: “Evitare di far utilizzare dispositivi digitali ai figli piccoli se da soli” Orizzonte Scuola

Il magistrato di Torino è sotto indagine con l'accusa di aver favorito il calciatore di Serie A accusato di "revenge porn" dall'ex-fidanzata ...Il calciatore è stato accusato dalla sua ex di aver divulgato loro filmati intimi. Sul magistrato si indaga per depistaggio ...