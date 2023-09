Retroscena De Laurentiis | la sua reazione dopo Napoli-Lazio

IL- Offerta rispedita al mittente che avrebbe anche un'particolare'. Come raccontato dal noto giornale francese L'Equipe , infatti, Deavrebbe deriso l'Al - Hilal ...Secondo quanto scrive l'Equipe, il presidente Aurelio deavrebbe deriso il club saudita non solo respingendo l'offerta ma aggiungendo che con 200 milioni si sarebbero comprati soltanto un ...... è stata una delle ultime operazioni concluse dal club di Denell'ultimo giorno di mercato. Dall'Olanda emergono alcunirelativi ad una trattativa che, a quanto pare, è nata all'...

Dalla Francia – De Laurentiis ha deriso gli arabi: il retroscena su Osimhen CalcioNapoli1926.it

L'ex attaccante degli azzurri è tornato nel club dov'è cresciuto e proprio i giornalisti olandesi raccontano di com'è sorta la trattativa ...Paolo Bargiggia ha parlato del mercato del Napoli soffermandosi sulle scelte della società partenopea: 'Lo dissi che rischiavano di indebolirsi'.