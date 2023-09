Renzi si candiderà alle europee con “Il Centro”

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Noi ci candideremoelezionicon il brand ‘Il’. Il mio sarà un appello a tutto il gruppo dirigente di Italia Viva a mettersi in gioco. Mi metterò in gioco anche io candidandomi al parlamento europeo”. È quanto ha detto il leader di Italia Viva, Matteonel corso di una conferenza stampa a Milano annunciando la sua candidaturaelezionidel 2024 nel collegio del nord-ovest. Il leader di Italia Viva, Matteo, ha annunciato oggi a Milano che sielezionicon il brand “Il” “Lo faccio non perché alla ricerca di una ulteriore riga del mio curriculum – ha spiegato l’ex premier -, ma per affermare che bisogna dare una sveglia all’Europa ...

