Renzi lancia Il Centro e si candida alle europee

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il dado è tratto. “Ci candideremoelezionicon il brand ‘Il’. Mi metterò in gioco anch’iondomi al Parlamento europeo”. Questo l’annuncio del senatore Matteoin conferenza stampa a Milano. “C’è bisogno di dare una sveglia all’Europa sennò ce ne andiamo a casa e l’Ue rischia di saltare” ha aggiunto l’ex premier. “Italia Viva non lascia ma raddoppia, io spero di rubare voti a Forza Italia e al Pd. Questo progetto non inciderà sul destino di Iv, di cui comunque “il congresso si farà” ha precisato il politico fiorentino. Alla domanda se ci fosse la possibilità di riaprire un dialogo con Azione e Carlo Calenda, nella lista de ‘Il’ per le elezioniha così risposto. “Mi pare che Calenda abbia escluso ...

