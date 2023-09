Renzi lancia Il centro e annuncia | Mi candido alle europee

(Di lunedì 4 settembre 2023) "Noi ci candideremoelezionicon il brand de Il. Ho detto che non saremo soli e abbiamo 9 mesi per presentare il nostro progetto. In questo scenario il mio sarà un appello a tutto il gruppo dirigente di Italia viva a mettersi in gioco. Il primo a mettersi in gioco sarò io, lo farò candidandomi al Parlamento europeo". Matteoinaugura la corsaelezionidel prossimo anno, lo fa in una conferenza stampa a Milano in cuiil nuovo percorso e ne racconta le ragioni: "C'è uno spazio" in Europa", ha spiegato il senatore ed "è il motivo per cui vimo che Italia Viva non lascia ma raddoppia". L'ex premier ha poi aggiunto che si candiderà nella circoscrizione di Nord-Ovest. "Per noi è un fatto politico di ...

Leggi Anche Riforme,: 'Firmo il ddl per l'elezione diretta del premier' Matteoha lanciato il suo nuovo progetto nel corso di una conferenza stampa a Milano. Mettendo subito le cose in chiaro: l'obiettivo è strappare voti sia al Pd che a Fi'. Perché 'uno di Forza Italia, ...... quel qualcuno fa la differenza, perché quei numeri vedranno nel gruppo centrista un ruolo centrale nella maggioranza', ha continuato, assicurando che il progetto europeo comunque non segnerà ...: "Saremo decisivi" "Non saremo soli: abbiamo nove mesi per mostrare il nostro percorso. Il mio è un appello a tutti i dirigenti di Iv a mettersi in gioco. E il primo a mettersi in gioco sarò io ...

Matteo Renzi lancia Il Centro: "Mi candiderò al Parlamento Europeo per svegliare l’Europa" Il Riformista

Matteo Renzi, attuale leader di Italia Viva, lancia la lista " Il Centro " e si candida alle elezioni Europee del 2024 ."C'è uno spazio in Europa. Italia viva non lascia ma raddoppia. il mio sarà un appello a tutto il gruppo dirigente a mettersi in gioco. È il momento di scrivere una pagina nuova", ha detto l'ex premie ...