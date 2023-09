Renzi | Amato parli con documenti | non con interviste 81 vittime innocenti attendono verità

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Agenzia Vista) Milano, 04 settembre 2023 "Chi rappresenta le Istituzioni deve dire laalle famiglie di 81. E lava detta nelle sedi istituzionali, non in una intervista.pensa che siano stati i francesi? Porti le carte o le testimonianze e lavoriamoci subito tutti insieme". Così Matteo, leader di Italia Viva. Fonte video: FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ma un rappresentante del Paese agisce togliendo il segreto e parlando con i documenti, non con le interviste', aggiunge. E conclude: 'Seconosce ulteriori elementi li deve immediatamente ...In recupero i leader di opposizione: bene sia Schlein (+2%) sia Conte (+3%), oltre ae Calenda (rispettivamente +3% e +1% di fiducia). Il leader politico piùresta abbondantemente Sergio ...Leggi anche Strage Ustica,: "parli con i documenti, non con le interviste" - "Non si giochi sulla pelle delle famiglie" Strage di Ustica, i dubbi sulle parole die la sofferenza dei ...

Strage Ustica, Renzi: “Amato parli con i documenti, non con le interviste” | “Non si giochi sulla pelle delle famiglie” Il Riformista

"Chi rappresenta le Istituzioni deve dire la verità alle famiglie di 81 vittime innocenti. E la verità va detta nelle sedi istituzionali, non in una intervista. Amato pensa che siano stati i francesiROMA - "Vicenda Ustica. Chi rappresenta le istituzioni deve dire la verità alle famiglie di 81 vittime innocenti. E la verità va detta nelle sedi ...