Reijnders | Loftus-Cheek e Pulisic si sono presi il Milan Ecco cosa manca per promuovere il mercato di Moncada

All.: Mourinho MILAN (4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez;- Cheek (20 st Kalulu), Krunic,; Pulisic (32 st Okafor), Giroud (25 st Pobega), Leao (32 st Chukwueze). ...Ecco- Cheek, Pulisic e Chukwueze su tutti. Titoli ed editoriali tutti per loro. Sulla Gazzetta dello Sport - house organ, quando non è impegnato a massacrare Lukaku per un mese ...Scamacca , doppietta contro il Monza. Kamada , decisivo contro il Napoli, Thuram contro la Fiorentina. Ma si potrebbe continuare. Il trio- Cheek,e Pulisic si è preso il Milan. Volando più basso, Retegui ha già portato 3 punti pesantissimi al Genoa. Volti nuovi che lasciano il segno in serie A, scrive Stefano Carina su ...

Milan, Pulisic decisivo. Loftus-Cheek e Reijnders, mediana da primato Pianeta Milan

Dopo la lunga finestra estiva di calciomercato, la redazione di News.Superscommesse ha chiesto ad alcuni tra i più noti giornalisti, agenti ed ex calciatori qu ...Al tavolo di “Sunday Night Square” sulle reti DAZN ieri sera c’era anche Ambrosini: l’ex centrocampista del Milan ha parlato di Stefano Pioli ...