Redmi K70 Pro con sensore da 50MP e di un teleobiettivo 3.2x

Dal sensore Sony IMX707 da 50 MP ad uno schermo OLED 2K, passando per una batteria da 5.500 mAh: il futuroPro si preannuncia come un game changer nel mondo degli smartphone. L'inizio della settimana è stato infiammato da un nuovo post di Digital Chat Station , insider noto per le sue rivelazioni ...Pro è stato individuato su Geekbench con Dimensity 9200 Plus. In passato si era parlato della presenza di SD 8 Gen 3. Quale sarà il processoresta lavorando sulla serie, ...Dal sensore Sony IMX707 da 50 MP ad uno schermo OLED 2K, passando per una batteria da 5.500 mAh: il futuroPro si preannuncia come un game changer nel mondo degli smartphone. L'inizio della settimana è stato infiammato da un nuovo post di Digital Chat Station , insider noto per le sue rivelazioni ...

Redmi K70 Pro: la fotocamera potrebbe avere una grande novità per la serie GizChina.it

Una nuova e recente perdita potrebbe aver condotto ad alcune delle specifiche relative a quella che sarà la fotocamera del prossimo Redmi K70 Pro. Il modello di smartphone dovrebbe essere lanciato pre ...Redmi K70 Pro is tipped to get telephoto camera for the first time in its series. Here is what else you can expect. , Technology & Science News, Times Now ...