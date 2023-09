Reddito | manovra | salario minimo | un piccolo breviario per ricominciare

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 4 settembre 2023) Bentornato settembre. Il Forum Ambrosetti di Cernobbio si è appena chiuso senza sorprese. Giorgetti se l’è presa con il superbonus, Giorgia Meloni ha preferito il circuito del Gran Premio di Monza al lago di Como per dire che «abbiamo bisogno di correre di più». Ma la verità è che a Cernobbio la premier non aveva nessun grande annuncio politico-elettorale da fare in vista della secondadi destra. Tra i numeri non proprio confortanti sullo stato dell’economia italiana, il clima settembrino a Roma è tutt’altro che mite: il mercato del lavoro frena, il Pil cala e le risorse a disposizione sono troppo risicate per soddisfare le richieste dei partiti di maggioranza, per giunta innervositi dopo la tassa estiva a sorpresa sugli extraprofitti delle banche, annunciata da Meloni senza neanche avvertire alcuni dei suoi ministri. Il tutto mentre, con la fine di agosto, ...