Reddito di cittadinanza | nuove proteste a Napoli | bloccata la Galleria Vittoria

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nuova protesta aper ildi: manifestanti sono scesi in piazza in corteo, bloccando anche il transito delle auto lungo la. Ancora, a, per ildi. Stamattina manifestanti sono scesi in piazza in corteo, bloccando anche il transito delle auto lungo la. “Anche oggi

Per il presidio dei manifestanti stop al transito delle auto in una ...Al centro di ogni puntata l'attualità e la politica, approfondita e commentata dagli ospiti: 'Come da tradizione discuteremo di problemi sociali come il salario minimo e ildi. ...A Napoli è in corso una nuova protesta avviata da disoccupati ed ex percettori deldiche nella mattinata di oggi, sono scesi in strada per dare voce al loro disagio, invocando a gran voce la non abolizione del sussidio. Protesta a Napoli oggi per ildi ...

Stop al Reddito di Cittadinanza, a Napoli manifestazione davanti alla sede della Regione: “Da qua non… Il Fatto Quotidiano

Nuova protesta a Napoli per il reddito di cittadinanza: manifestanti sono scesi in piazza in corteo, bloccando anche il transito delle auto ...Ancora proteste, a Napoli , per il reddito di cittadinanza . Stamattina manifestanti sono scesi in piazza in corteo, bloccando anche il transito delle auto lungo la Galleria Vittoria .