RdC | ora puoi prendere anche più soldi di prima con la novità sociale del Governo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il blocco del Reddito di Cittadinanza non deve far disperare i cittadini. In alcuni casi si possono ottenere importi superiori con le nuove misure. Sette mesi e poi addio al Reddito di Cittadinanza, questa la decisione presa dalcon la Legge di Bilancio 2023. RdC, arriveranno più– Ilovetrading.itGli occupabili devono poter trovare un lavoro per sostenere economicamente la propria famiglia e riuscire ad avere un’indipendenza dalla “paghetta” dello Stato. Poter lavorare significa gratificare sé stessi oltre che riuscire a pagare le spese e godersi momenti di relax. La fine del Reddito di Cittadinanza, dunque, non è pensata per mettere in difficoltà i percettori ma per permettere loro di iniziare un nuovo percorso. L’obiettivo si potrà raggiungere se le misure alternative riusciranno a salvare la situazione. In realtà sembrerebbe che in ...