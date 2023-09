(Di lunedì 4 settembre 2023) Il giornalista Fabiosi è soffermato sulla recente sfida delcon lae sulla reazione deinapoletani alla sconfitta. Fabio, noto giornalista e direttore di Telelombardia, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo facendo discutere con alcune dichiarazioni sule sulla recente sconfitta degli azzurri per mano della. Secondo, ildella squadra di Garciastessi, che con leaspettative troppo alte rischiano di compromettere la serenità dell’ambiente. “Siamo solo alla terza giornata, idelstiano tranquilli. Tutti ci aspettavamo ...

Con una serie di tweet indignati Fabiotorna sul caso plusvalenze e giustizia sportiva. Scrive il direttore di teleLombardia ...e regolari intercettazioni che alimentano le tesi dell'. ......che la sezione maschile del club sembra aver superato con l'avvento del duo Manfredi -. ... L'atto di: i calciatori della Samp trattati meglio . Serie A femminile, il 16 settembre c'è ...A cominciare dal tweet di Fabio, che ha tuonato: "Ma come si può fare una telecronaca ... Ma sul web è finito sottoper sineddoche anche Nicolato , la sua gestione e le scelte tecniche:...

Ravezzani: "Plusvalenze Juve punita, altri club se lo sono cavata ... Bianconera News

Dichiarazioni che fanno discutere. Ravezzani accusa i tifosi del Napoli: “Sono loro il vero problema. Con la Lazio avresti perso anche con Spalletti in panchina” Bargiggia: “C’è una clamorosa voce di ...Il Gup del Tribunale penale di Bologna, Dott. Sandro Pecorella, ha archiviato il caso Orsolini sentenziando come non ci sia stato alcun reato nel passaggio dell'esterno dalla Juventus alla società fel ...