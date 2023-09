Raul Montanari su Radio Capital | nuova rubrica nel programma di Daria Bignardi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dal 5 settembre verso le 10.30 lo scrittore bergamascoterrà unanel“Ora”, in onda sue condotto dainsieme a Stefano Sgambati e Silvia Righini. Lo ha annunciato lo stessoche, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, scrive: “Introdotto da una sigla scintillante a cura di Miles Davis (ha proprio voluto occuparsene personalmente) il mio intervento avrà una durata ragionevole, 5 o 6 minuti, e una cadenza settimanale, tutti i mercoledì. Lo so che domani è martedì, abbiamo fatto apposta a partire nel giorno sbagliato per vedere se stavate attenti”. “Il titolo della– prosegue – è ‘Non è mai troppo tardi’ e ...