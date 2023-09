(Di lunedì 4 settembre 2023) Durante la Royal Rumble 2022,ha fatto il suo ritorno in WWE dopo essere stata lontana dalle scene per quasi tre anni. Lo stint dell’ex campionessa WWE e UFC, però, è stato abbastanza deludente se paragonato al suo primo anno con la compagnia di Stamford. Nel corso dei suoi anni nel wrestling,ha avuto modo di condividere il ring con diverse superstar e una di queste ha voluto difenderla pubblicamente da alcune accuse circa il suo scarso interesse nei confronti dellaWWE. Il commento Parlando a Eat, Sleep, Podcast, Repeat,ha parlato della sua (ex?) collega:“è una superstar.è grande. Non ho nessuna cattiva esperienza con lei. Penso abbia fatto un grande sforzo ...

E se il Judgment Day dovesse perdere, sarebbe il momento dello split fra Balor e Priest Women's World Championship - Rhea Ripley vsMettendo in imbarazzo Rhea per diverse puntate di ...E se il Judgment Day dovesse perdere, sarebbe il momento dello split fra Balor e Priest Women's World Championship - Rhea Ripley vsMettendo in imbarazzo Rhea per diverse puntate di ...

Raquel Rodriguez: “Ronda Rousey teneva molto alla divisione femminile” Zona Wrestling

Vediamo un filmato di Raquel Rodriguez in vista del suo match contro Rhea Ripley a Payback In un promo, Rhea Ripley sostiene che Raquel Rodriguez ha dovuto fingere di essere infortunata per poter ...Nel corso dell’ultimo Premium Live Event, infatti, Rhea ha sconfitto Raquel Rodriguez. Dopo diverse settimane in cui tra le due si era creato un certo astio, a Payback si è giunti finalmente alla resa ...