Rapporti commerciali con l’Arabia Saudita | Urso | “Già 20 accordi firmati Svolta storica”

(Di lunedì 4 settembre 2023)segna un punto importante. Itra l’Italia e la ricchissima Arabiasi intensificano e portano alla sottoscrizione di nuovidi cui beneficeranno diverse nostre imprese, con una forte ricaduta occupazionale e anche geopolitica. E’ quanto annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy nel forum Italo-sugli investimenti, in corso a Milano.: “1300 imprese italiane partecipano agli” Adolfoha dichiarato che, ‘un dato significativo, importante ed eclatante è che ci sono 1300 imprese che vi partecipano. Questo dà il segno dell’interesse delle imprese italiane e di quelle saudite, considerando che 150 sono venute da Riad. Ci sono già 20...

...itra l'ex Presidente Jacob Zuma e la potente famiglia Gupta: era opinione comune che l'ex Presidente avesse venduto incarichi ministeriali di alto livello in cambio di accordie ......ha assicurato che le aziende americane sono molto interessate a far funzionare questi. "... il governo cinese ha ricordato che l'elenco delle sanzionidegli Stati Uniti non si ...La Cpuc, che ha dato il via libera alle operazionidei robotaxi, ha rifiutato di ... In effetti, nel fascicolo con isui 74 casi, i veicoli Engine #3 e Truck #3, assegnati alla ...

Rapporti commerciali con l'Arabia Saudita, Urso: "Già 20 accordi ... Secolo d'Italia

Il ministro degli Esteri vedrà l’omologo Wang Yi: “Pechino può portare Putin a più miti consigli sulla guerra in Ucraina”. Al centro dell’incontro anche la ...Anche per l’Italia si pone l’approccio del doppio binario: non rinnovare la Via della Seta e rafforzare i rapporti economici ...