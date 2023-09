Rapina Sainz | quanto vale l' orologio che hanno provato a rubare al pilota Ferrari

Sainz rapinato dell'orologio da 500mila euro: il pilota della Ferrari insegue e blocca i ladri (aiutato dai pa ilmessaggero.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Oggi, camminare per le strade della metropoli è un continuo sentirsi bersaglio di stupratori o rapinatori, come ben sa Carlos Sainz, pilota della Ferrari derubato in pieno centro da una banda di ...