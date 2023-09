Rapina a Sainz | il sindaco Sala | ' Milano non è Gotham city'

(Di lunedì 4 settembre 2023) su Tg. La7.it - Lo hanno accerchiato in tre, intorno alle 20.30, all'esterno dell'hotel Armani di, dove gli hanno strappato l'orologio dal polso per poi darsi alla fuga ...

La disavventura è capitata ieri sera al ferrarista Carlos, fresco del terzo posto al Gp d'Italia, che si è visto sottrarre un Richard Mille dal valore di oltre 300mila euro. Recuperato poco ...I tre dovranno rispondere diin concorso. Quello di Carlosnon è il primo caso a Milano e non solo. Un anno fa, a Viareggio, Charles Leclerc , compagno di squadra diha visto ...a Milano: parlaIeri sera Carlosall'uscita dell'hotel Armani in Via della Spiga a Milano dopo esser stato avvicinato da tre uomini scambiati per tifosi è stato rapinato del suo ...

«Come tanti di voi già sapete, ieri a Milano abbiamo avuto uno spiacevole incidente. Quello più importante è che stiamo tutti bene e che questo sarà ricordato ...Il sindaco del capoluogo lombardo interviene dopo il tentativo, sventato, di rubare l'orologio al pilota Ferrari. «Ogni cosa che succede a Milano è enfatizzata all'ennesima potenza, ciò nonostante c'è ...