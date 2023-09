Ranking WTA | Aryna Sabalenka conquista la vetta | Iga Swiatek detronizzata

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023) E’ un giorno significativo per il tennis femminile. La sconfitta negli ottavi di finale degli US Open 2023 della polacca Igacontro la lettone Jelena Ostapenko ha avuto delle ripercussioni nella classifica mondiale., infatti, ha perso il proprio trono non avendo difeso i 2000 puntiti l’anno scorso a New York, consentendo addi diventare ufficialmente da lunedì 11 settembre la nuova n.1 del mondo, prima di disputare il proprio ottavo a Flushing Meadows contro la russa Daria Kasatkina. La 25enne nativa di Minsk, quindi, sarà la 29ª donna are la prima posizione nella classifica WTA e l’ottava ad aver ottenuto lo scettro sia in singolare che in doppio, ricordando quanto accaduto nel febbraio 2021 in quest’ultimo caso. “Raggiungere la ...