Qui rischia di saltare tutto L' allarme di Renzi Perché si candida a Strasburgo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Matteosi candiderà al Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2024. Il leader di Italia Viva lancia l'sulla tenuta delle istituzioni comunitarie. E decide così di scendere in campo in prima persona. «Noi ci candideremo alle elezioni europee con il brand "Il Centro". Il mio sarà un appello ail gruppo dirigente di Italia Viva a mettersi in gioco. Mi metterò in gioco anche iondomi al Parlamento europeo». Così il leader di Italia Viva Matteonel corso di una conferenza stampa a Milano annunciando la suatura alle elezioni europee del 2024 nel collegio del nord-ovest. «Lo faccio nonalla ricerca di una ulteriore riga del mio curriculum ma per affermare che bisogna dare una sveglia all'Europa altrimenti si va tutti a ...