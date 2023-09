Quanto è sostenibile un’azienda vitivinicola?

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 4 settembre 2023) Cosa può definirsi eticamente corretto quando si fa impresa? Rispondere a questa domanda non è tanto un desiderio individuale dell’imprenditore,un dictat della società moderna, sempre più sensibile alle tematiche di sostenibilità e attenta all’equilibrio tra gli aspetti prettamente economici e i valori sociali e ambientali. E sebbene il primo input venga dato dal consumatore consapevole, che esprimendo nuove esigenze costringe il mercato a piegarsi ai suoi bisogni, l’imprenditore può scegliere “spontaneamente” di prendere in considerazione – nel disegno della strategia aziendale – gli impatti del proprio operato. Perché un business non può pensare di suscitare interesse nella comunità solo perché genera occupazione come effetto collaterale del suo profitto. E oggi non è neppure sufficiente, almeno per il consumatore “intelligente”, il rispetto delle normative ...