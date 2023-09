Quando Liam Gallagher sputò sul palco e provocò il pubblico durante lo show degli Oasis agli MTV Music Awards

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il 1996 fa parte di quegli anni in cui i ragazzi di Manchester sono al massimo delle loro aspirazioni. GliMtvarrivano da vere star, con unpiù carico che mai, soprattutto perché ha appena litigato con il fratello Noel. Sì, le liti tra i due fratelli-coltelli sono sempre stati la spina dorsale della band, che è arrivata a sciogliersi proprio per questo motivo. Il 4 settembre 1996 sono già stati a Knebworth per siglare un punto fermo nella loro carriera e tra meno di un mese uscirà il secondo disco (What’s The Story) Morning Glory?. SulMtvsi atteggia da rockstar, ha una pinta di birra in mano e il ...