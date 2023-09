Quando arriva l’Assegno unico universale a settembre?

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 4 settembre 2023)verrà accreditatoed? Ecco il calendario dei pagamenti per il nono mese dell’anno. Per riscuotere la prestazione per i figli fiscalmente a carico, i percettori deldovranno attendere la seconda metà del corrente mese. Con la fine della pausa estiva, Inps procederà all’erogazione della misura di sostegno alla genitorialità ed alla natalità. Accredito del: le date L’accredito deledsarà erogato alle seguenti categorie di soggetti beneficiari: ai lavoratori autonomi, alle famiglie con figli ...