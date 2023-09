Qualiano | periferie abbandonate a se stesse

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023). Nessun diserbo e manutenzione dei marciapiedi. Campa cavallo che l’erba cresce a via Toscanini e Rossinie le operazioni di diserbo e manutenzione dei marciapiedi solo un miraggio nella calura estiva. Parliamo di via Toscanini e della sua parallela via Rossini. Le due strade si presentano con marciapiedi letteralmente distrutti dalla vegetazione e chiunque voglia passeggiare è costretto ad utilizzare la sede stradale a proprio rischio e pericolo. Non mancano mai, tuttavia, i soliti incivili che lasciano il loro sudiciume ovunque. Come non mancano interventi di fortuna dei residenti che coprono i tombini per evitare che vengano fuori topi e blatte. Necessario un intervento celere del comune, mentre la politica ...