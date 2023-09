Putin | sì all' intesa sul grano se consentono l' export russo

La Russia "è pronta a tornare'accordo sul grano" ma solo quando le controparti applicheranno i punti che prevedono la rimozione degli ostacoli alle esportazioni di cereali e fertilizzanti russi.Abbiamo preparato alcune proposte assieme'Onu. Credo che con questo processo si potranno ...turco Recep Tayyip Erdogan durante la conferenza stampa congiunta con l'omologo russo Vladimira ...Erdogan, tuttavia, di recente ha irritato Mosca per aver fornito armi'Ucraina sostenendo la sua ambizione di aderire alla Nato. vedi anche Russia - Ucraina, Erdogan proporrà acessate fuoco ...

Kiev: "Droni russi esplosi in territorio rumeno". Romania: "Smentiamo categoricamente" - Recep Tayyip Erdogan: con Putin "discusso a lungo" dell'accordo sul grano

Putin said the West was still restricting Russian agricultural exports. "We will be ready to consider the possibility of reviving the grain deal and I told Mr President about this again today - we ...Nato has a collective defence commitment under which the alliance considers an attack on one ally to be an attack on all allies ... Ukraine's spymaster claims the 'real' Putin hasn't been seen in more ...