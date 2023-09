Putin | Pronti a rilanciare gli accordi sul grano | ma prima via le restrizioni

(Di lunedì 4 settembre 2023) 04 set 16:07 Erdogan: "Pronto a mediare per colloqui diretti Mosca - Kiev" La Turchia ribadisce di essere pronta a mediare tra Russia e Ucraina per favorire negoziati diretti tra i due Paesi. Lo ha ...

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante la conferenza stampa congiunta con l'omologo russo Vladimira Soci, in Russia Continua a leggere su Tg. La7.it - È il primo faccia a ...04 set 15:03 Cremlino: su accordo grano non sarà firmato alcun documento daed Erdogan Non è prevista la firma di alcun documento dopo l'incontro a Sochi tra il presidente russo, Vladimir,...L'obiettivo del presidente turco Erdogan, oggi daa Sochi, sul Mar Nero, sarebbe quello di far rientrare la Russia nell'intesa . Il presidente russo ha aperto alla possibilità di negoziati. "So ...

Accordo sul grano, Putin vede Erdogan: "Pronti a negoziare" - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Nel giorno del vertice di Sochi con il presidente turco, Mosca bombarda i porti sul Danubio. Kiev dichiara che i droni sono esplosi in territorio rumeno, ma Bucarest nega. Erdogan nel frattempo si dic ...Il grano è il nuovo ago della bilancia della guerra russo-ucraina e dell'economia mondiale Sembra che la materia prima sia ormai vero e proprio «ostaggio» ...