Putin | aperti a negoziati per l' accordo sul grano

Ha preso il via l'incontro tra il presidente russo e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, a Sochi. Zelensky nomina il fedelissimo Umerov nuovo ministro della Difesa, dopo aver silurato Reznikov ...All'inizio del colloquio con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan a Sochi, il presidente russo Vladimirha detto che Mosca è aperta ai negoziati per l'accordo sul grano. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. La prima unità della centrale nucleare di Akkuyu, in Turchia, realizzata dalla Russia, ...Tajani ha auspicato che "il governo cinese possa influire su" per convincere la Russia a un ... mantenendo canali di dialogo", ha osservato il quotidiano in articolo pubblicato il 3 ...

