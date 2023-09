PSG | Luis Enrique furioso | si scaglia contro Donnarumma | Video

FURIOSO - Sul risultato di 3 - 0 in favore dei parigini e l'azione precedente a quella che poi ha portato al 4 - 0 di Mbappé,Enrique si è lettarlamente infuriato con Donnarumma al punto da non ...La furia diEnrique contro Donnarumma ( LEGGI QUI ) rimane uno dei due nei di questa gara ...l'esordio del neo acquisto Barcola che diventa il 500esimo giocatore a giocare con la maglia delIl video con gli highlights e i gol di Lione -1 - 4 , sfida valevole per la quarta giornata della Ligue 1 2023/2024. A valanga i parigini, che ... Inizia ad ingranare la squadra diEnrique, che ...

PSG, Luis Enrique furioso con Donnarumma: il problema è il gioco coi piedi VIDEO Calciomercato.com

Le urla e la mimica del tecnico del Psg spiegano bene perché ce l’ha con il portiere della Nazionale. La sequenza delle immagini mostrare da Prime Video è eloquente nonostante la squadra sia in ...Champions, il PSG manda i primi segnali al Milan: vittoria facile contro il Lione. Domina la squadra di Luis Enrique Il PSG, avversario del Milan nel girone di Champions League, manda i primi segnali ...