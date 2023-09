Provocazioni sul Corano | Svezia in fiamme | immigrazione fuori controllo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 4 settembre 2023) Continuano le tensioni in, dove sempre più spesso si assiste a manifestazioni nelle quali vengono dati allecopie del, il libro sacro dell’Islam, con conseguenti proteste da parte della popolazione musulmana, le quali molto spesso sfociano in forti violenze. Questa volta è toccato alla città di Malmö, nel sud del Paese, area metropolitana che conta una percentuale molto alta di popolazione di religione musulmana. La manifestazione provocatoria non è stata ben accettata dai molti immigrati presenti nella terza città più popolosa di: circa un centinaio di persone si sono riunite in piazza nel quartiere di Värnhem per protestare contro il rogo, scatenando una violenta sommossa. Inancora violenze della popolazione musulmana La tensione è andata ad aumentare con il ...