Priscilla | recensione | lost in Elvis Presley

Leggi su screenworld

(Di lunedì 4 settembre 2023) Niente palcoscenico. Solo il salotto di casa. Niente folla adorante. Solo il silenzio di una camera da letto. Prendetedi Baz Luhrmann e immaginate la sua copia carbone. L’altro lato, l’altra parte. Quello meno mondano e luccicante. Quello silenzioso e dolente. Quello che interessa a una regista come Sofia Coppola, che ha preferito dedicarsi alla prospettiva di, la donna all’ombra della star. Un punto di vista affine alla sensibilità di un cinema declinato al femminile come quello di Coppola. Tutto nasce dal libro autobiograficoand Me, scritto dalla stessanel 1985. La lunga confessione di una donna celebre, in cui Coppola ha trovato una storia universale. Perché non serve essere la compagna del re del rock’n roll per vivere una relazione squilibrata e ...