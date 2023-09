Priscilla | la recensione del film di Sofia Coppola

Cosìdiventa un token vivente dell'americanità assente nella vita del soldato Presley, l'incarnazione di una purezza dolce e femminea che nelle sue fan scalmanate e sfacciate non trova. ...Non emerge in questo modo un ritratto che sia più che convenzionale di Elvis, incapace anche di diventare in pieno un antagonista per, a sua volta ricondotta nel terreno tradizionale e poco ...Tutto il film sarà caratterizzato da questa recitazione trattenuta, silenziosa e da un lato di, non ci sono molte esplosioni di carattere, ma non è un difetto. Quello che Sofia Coppola ...

Priscilla Recensione ComingSoon.it

La recensione di Priscilla, film di Sofia Coppola che racconta il matrimonio tra Elvis e Priscilla Presley dal punto di vista di lei: un sogno diventato presto una prigione. Ispirato alla sua ...Priscilla la recensione del film biografico di Sofia Coppola su Priscilla e Elvis Presley presentato al Festival di Venezia in concorso ...