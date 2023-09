Priscilla di Sofia Coppola è un ritratto sbiadito e apatico della moglie di Elvis Presley

L'aveva anticipato la stessa registaCoppola: il mio film non è piaciuto alla Presley's Estate, e non piacerà ai fan del Re del ... l'unica decisione forte che il film "" prende è quella ...... così esplosivo e grondante musica del mitico cantante, guardando, che non ha avuto ... Per qualche motivo solo oggiCoppola dice di essere stata colpita dal libro, e ne ha tratto un ...Tutto il film sarà caratterizzato da questa recitazione trattenuta, silenziosa e da un lato di, non ci sono molte esplosioni di carattere, ma non è un difetto. Quello cheCoppola ...

Sofia Coppola, la recensione del film Priscilla su Elvis a Venezia Elle

Priscilla la recensione del film biografico di Sofia Coppola su Priscilla e Elvis Presley presentato al Festival di Venezia in concorso ...Dettagli e frammenti di un'intesa nel tipico linguaggio impressionistico della regista, che se non altro seduce sempre ...