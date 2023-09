Prima o poi ci si assomiglia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Meghan Markle e il principe Harry non solo non sono in crisi, come vorrebbero i royal watcher. Ma si divertono anche molto e sotto l’occhio, altrettanto divertito, di mamma Doria Ragland. Leggi anche › Meghan Markle “censurata”: Buckingham Palace avrebbe interferito nella sceneggiatura di “Suits” Meghan Markle e il principe Harry al concerto di Beyoncé I due sono stati visti ballare, anche avvinghiati, al concerto di Beyoncé at SoFi Stadium di Inglewood, in California. Si trattava di una delle tappe americane del Renaissance Tour che si concluderà il 1 ottobre a Kansas City. L’allegra duchessa di Sussex (ma la madre più di lei) ha ballato tutto il tempo, come dimostrano i social dei fan presenti. Leggi anche ...

Era il 1° settembre del 2008 quando io e Claudio Brachino, allora direttore Videonews, inventammoMattino 5 ePomeriggio 5, nonché Domenica 5. È stata un'avventura straordinaria, che mi ha ...... "vengono atomizzati in una camera a vuoto per formare singoli atomi , che vengonodepositati ... In ogni caso mancano ancora almeno due anniche dal progetto BTRY esca una batteria ...Impagnaitiello, infatti, da mesi tentava di avvelenare Giulia e il piccolo Thiago, persferrare l'attacco finale e mortale. Leggi anche Omicidio Tramontano, l'autopsia: 'Impagnatiello avvelenava ...

Prima classe, perché le compagnie aeree la stanno eliminando WIRED Italia

"Dicevi 'La prima a fare il red carpet con i peli sulle gambe' e poi metti l’abito lungo... ahhahahah audacia pura", ha ironizzato una follower, mentre un'altra chiedeva sarcastica: "Ma non dovevi ...Barbara D’Urso affronta una delle sue più grandi paure, volare in aereo, per raggiungere un nuovo obiettivo lavorativo. D’Urso ha dato pochi, pochissimi, dettagli ma uno in particolare non può non cat ...