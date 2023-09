Prestiti su misura per la pensione | guida alle opportunità finanziarie

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 settembre 2023) In quello che è l'attuale scenario finanziario in Italia, le persone che sono riuscite a giungere alla meritatavanno molto spesso alla ricerca di soluzioni che gli permettano di gestire al meglio eventuali spese impreviste, magari anche molto onerose, o di realizzare progetti personali che non è stato possibile portare avanti in età lavorativa a causa dei tanti impegni. Le opzioni fortunatamente non mancano. Tra queste possiamo citare ipersonali, di cui ne esistono diverse tipologie. Una delle più gettonate è la cessione del quinto, di cui vedremo qualcosa in modo più approfondito più avanti. Ma non solo. Ecco quindi una breve panoramica su tutte le diverse opzioni di prestito a disposizione per i pensionati, con un focus particolare sulla cessione del quinto come strumento finanziario. Quali sono le principali opzioni di ...