Pozzuoli | la variante Solfatara chiude per 48 ore

(Di lunedì 4 settembre 2023) Per consentire l’esecuzione di lavori di rifacimento del manto stradale, laresterà chiusa per due giorni, in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 8:00 del giorno 05/09 alle ore 08:00 del giorno 07/09. L’ordinanza integrale, la n. 401 del 30/08/2023, è consultabile nella sezione Albo Pretorio del sito internet del Comune di Il Blog di Giò.

Lainglese Solitamente orientati in modo trasversale rispetto al senso di marcia, nel caso ... a settecento chilometri di distanza e più precisamente a Baia, vicino a, un'altra ...Lainglese Solitamente orientati in modo trasversale rispetto al senso di marcia, nel caso ... a settecento chilometri di distanza e più precisamente a Baia, vicino a, un'altra ...

Urgenti lavori alla strada: chiude la variante Solfatara a Pozzuoli ilmattino.it

POZZUOLI – Sofia Viola è miss Campania 2023. La 19enne di Pozzuoli, conquistando la fascia e la corona di ragazza più bella della Campania, si qualifica per la Finalissima della 84^ edizione di Miss ...POZZUOLI – Chiusa al traffico per urgenti lavori di rifacimento del manto stradale via variante Solfatara, in ambedue i sensi di marcia, dall’incrocio con via Vecchia Vigna fino alla rotatoria di via ...