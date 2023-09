Port Vale vs Crewe Alexandra – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ile iliniziano la loro corsa verso la celebrità dell’EFL Trophy con uno scontro nella Northern Section Group B alPark martedì 5 settembre sera. La squadra di Andy Crosby si presenta all’appuntamento forte del successo per 2-1 sull’Oxford United in terza serie, mentre gli ospiti hanno sconfitto l’ultima volta l’MK Dons per 3-1 in League Two. Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreNonostante abbia ottenuto una sola vittoria negli ultimi 11 incontri di League One nella campagna 2022-23, con un 18° posto finale, ilha dato il via alla nuova campagna con una ...