Porsche - La tecnologia DAC per produrre e-fuel veramente puliti

(Di lunedì 4 settembre 2023)ha presentato all'IAA Mobility di Monaco le ultime soluzioni sviluppate con laDAC (Direct Air Capture) che permetteranno di rendere più efficiente la produzione degli e-. La casa tedesca sta lavorando a questa ricerca in collaborazione con HIF Global, MAN Energy Solutions e Volkswagen Group Innovation per poter estrarre CO2 dall'atmosfera da utilizzare per la produzione del carburante sintetico. Un impianto pilota DAC potrebbe presto essere installato presso la fabbrica di e-che laha aperto in Cile, nel sito di Haru Oni, per mettere alla prova i processi. La CO2 si filtra dall'aria con energia rinnovabile. Una prima fase di filtraggio dell'aria consente di eliminare le particelle di sporco, mentre una sorta di materiale filtrante permette di raccogliere la CO2 ...