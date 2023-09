Pomeriggio Cinque | Tutte Le Differenze Tra Myrta Merlino E Barbara D’Urso!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 4 settembre 2023): la trasmissione pomeridiana di Canale 5 è iniziata e subito sono apparse evidenti letrae la storica ex conduttriceD’Urso. Ecco che cosa si è notato fin dall’inizio della trasmissione… È iniziata ufficialmente la nuova edizione di, conal timone, al posto diD’Urso. Naturalmente è inevitabile per i telespettatori confrontare le due conduttrici e notare letra di loro. Ecco quindi quali sono gli aspetti differenti tra loro due che sono emersi durante questa prima puntata in assoluto dell’edizione.: quali sono state le ...