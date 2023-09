Pomeriggio Cinque | al via oggi 4 settembre la nuova stagione

Leggi su giornaledellumbria

Al via, lunedì 4, su Canale 5 ladi ''. Il programma, targato Videonews, andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55: alla conduzione Myrta Merlino. Molte le pagine all'interno del programma per raccontare la società, la politica, il costume. In particolare '' si concentrerà sulla stretta attualità con approfondimenti sui casi di cronaca più rilevanti. Inoltre, particolare attenzione verrà dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne in tutte le sue forme, da quella fisica a quella psicologica, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico su un fenomeno che purtroppo non tende a diminuire.