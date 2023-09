“Pomeriggio 5” | Myrta Merlino parte con due inchieste bomba | le anticipazioni

(Di lunedì 4 settembre 2023) News Tv. “5”è pronta per prendere il timone di “5”, programma televisivo fino allo scorso anno condotto da Barbara D’Urso. In un’intervista rilasciata a La Stampa, la famosa conduttrice televisiva ha rivelato che partirà con due. (Continua…) Leggi anche:, la decisione improvvisa lascia tutti senza parole Leggi anche: “L’aria che tira”,lancia una frecciatina a Lilli Gruber?è la nuova conduttrice di “5” Aria di novità a “5“: a partire da quest’anno al timone del programma non ci sarà Barbara ...

Al posto della D'Urso ci sarà dunqueMerlino , che ha lasciato La7 per prendere il timone diCinque e condurre un programma sobrio come voluto dai piani alti di Cologno Monzese. In ...Alc'è grande attesa per il battesimo di '5' versioneMerlino, che si annuncia molto più tarato sulla politica e la cronaca di quanto non fossero le precedenti edizioni ...Da oggi su Canale 5 al via la nuova stagione di 'Cinque ', il programma targato Videonews (in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.55), che vede alla conduzioneMerlino . Molte le pagine all'interno del programma per raccontare ...

Myrta Merlino a «Pomeriggio Cinque»: oggi il debutto della giornalista su «Canale 5». Le anticipazioni Corriere della Sera

In Laguna, per la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è sbarcato anche Ignazio Moser, protagonista del film "In-Finiti", diretto da Cristian De Mattheis a... Il sito di SuperGuidaTV è un punto ...Myrta Merlino debutta con la nuova edizione di Pomeriggio 5 e ringrazia Barbara d'Urso: ecco le parole della giornalista ...