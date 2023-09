Pomeriggio 5 | Myrta Merlino all’esordio ringrazia Barbara D’Urso

(Di lunedì 4 settembre 2023) “5” ha ripreso il via oggi, lunedì 4 settembre 2023, con una nuova conduttrice:, apparsa subito visibilmente emozionata per questo esordio su Canale 5. Ad inizio trasmissione,ha subito volutore chi l’ha preceduta:, colei che ha creato “5” e che L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

Merlino ha aperto la nuova stagione di5 con toni melodrammatici . Tanta enfasi e pure le lacrime che le hanno inumidito gli occhi. 'Che emozione, le prime sono sempre una grande ...Al posto della D'Urso ci sarà dunqueMerlino , che ha lasciato La7 per prendere il timone diCinque e condurre un programma sobrio come voluto dai piani alti di Cologno Monzese. In ...Alc'è grande attesa per il battesimo di '5' versioneMerlino, che si annuncia molto più tarato sulla politica e la cronaca di quanto non fossero le precedenti edizioni ...

Pomeriggio 5 da oggi con Myrta Merlino al posto di Barbara D'Urso, a che ora inizia e cosa cambia Fanpage.it

(Adnkronos) – Myrta Merlino debutta oggi alla conduzione di Pomeriggio 5, il programma pomeridiano in onda ogni giorno su Canale 5, e si presenta con un omaggio a Barbara D’Urso, che ha guidato la ...Nel giorno dell'esordio alla conduzione di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino è stata protagonista di un lungo monologo iniziale, nel quale ha spiegato l'emozione per la nuova avventura televisiva.